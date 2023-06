Isola, Cristina Scuccia e la "persona speciale". L'appello di Enrico Papi: «Magari ha bisogno di un segnale»

Cristina Scuccia ha una persona speciale nel cuore. Nei giorni scorsi è tornata a parlare, all'Isola dei Famosi, del suo giovane amore giocando però, come sempre, sull'ambiguità. L'ex suora non rivela nulla ma vorrebbe tanto ricevere un segnale.

L'amore di Cristina Scuccia

«Io odiavo questa persona, per me non potevamo essere compatibili in nessun modo. Ci siamo conosciuti a lavoro, ma quando era a giro io mi stranivo. Passata la fase odio un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì non abbiamo più smesso e ci siamo trovati».

Così nei giorni scorsi all'Isola dei Famosi Cristina parlando nuovamente del suo amore continuando a definirla solo come "persona". «Ciao amore, spero tu abbia smesso di piangere perché l'ultima volta non ci siamo lasciati benissimo. Siamo quasi alla fine di questa esperienza e non vedo l'ora di rivederti.

Durante la diretta di venerdì 16 giugno sia Ilary Blasi che gli opinionisti, Enrico Papi e Vladimir Luxuria, le chiedono un commento: «Sono un po' imbarazzata, mi emoziona, è un sentimento bellissimo che non sono abituata ad esternare. Parlarne apertamente è una faticaccia ma è una cosa bellissima».

«Noi abbiamo cercato un segnale da questa persona - le spiega Ilary Blasi - che fosse un messaggio, una lettera ma non ci siamo riusciti. Siamo fiduciosi che magari in finale possa battere un colpo».

La delusione

«Capisco che non sia arrivato un segnale - ammette delusa Cristina Scuccia - perché non era previsto che io parlassi di questo. Però amore se sei ancora lì ...». «E' ormai un giallo, il mistero di questa persona», scherza Vladimir Luxuria.

«Ne hai sempre parlato tu, ti sei esposta tu - sottolinea Enrico Papi - hai sempre parlato di "persona" e forse questa persona non è contenta o contento di questo, fai un nome. Magari lei o lui ha bisogno di un segnale».

«Non credo sia una questione di non essere contenta o contento - conclude Cristina - è stata una mia defaillance, viviamo in condivisione con altra gente in casa, non so se però è ancora lì ad aspettarmi. Però se arrivasse un segnale io ne sarei contenta, perché qui le batterie si stanno scaricando e ne avrei bisogno».

