Helena Prestes, il fidanzato Carlo sbotta contro Vladimir Luxuria: «Sono stufo di queste bugie»

Gian Maria Sainato aveva sganciato la bomba nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi, «Helena Prestes e Carlo non stanno insieme», durante la diretta della semifinale. Luxuria aveva giocato su questo rumor, ma il "forse" fidanzato della modella Carlo Motta non la prende bene.

L'accusa

Dopo essere stata eliminata, per ben due volte, durante la semifinale dell'Isola dei famosi di venerdì 16 giugno, Helena Prestes fa ufficialmente ritorno in Italia ad un passo dalla finale. Vladimir Luxuria la congeda con la sua consueta ironia: «Ti aspetta Carlo se ti ricordi chi è».

La scorsa puntata, infatti Gian Maria Sainato aveva insinuato il dubbio che tra Helena e Carlo, che sono passati da amici a fidanzati nel giro qualche diretta, fosse tutto costruito a favore di telecamera.

Lo sfogo

Carlo Motta, modello e fino a prova contraria fidanzato di Helena Prestes, non prende bene le parole di Vladimir Luxuria che cerca di smorzare i toni.

Luxuria chiamata in causa non si tira indietro: «Guarda che non l’ho tirata fuori io la finzione del rapporto, l’ha tirata fuori Gian Maria e altri, quindi non mi scambiare per i naufraghi», «Sì - ribatte Carlo - Sei tu che l’hai ripresa in questo momento».

«Se ci resti così male come battuta vuol dire che qualcosa di vero c’è e scusami eh - affonda Luxuria - Dovresti essere felice che ritorna da te». «Va bene infatti è stata eliminata - prosegue Carlo - è stato salvato Gian Maria e tutti quanti hanno creduto a lui. Sono felice che ritorna da me ma in questo momento nel quale ancora una volta vengo additato come quello che ha realizzato una storia finta per venire qua all’Isola, non sono contento di sentirlo, perché è una stupidaggine e sono stufo di queste bugie. Non è vera. Non ho avuto modo di parlare e di dirlo».

