Isola dei Famosi, la frase sussurrata dal fidanzato Carlo ad Helena Prestes non sfugge a Ilary Blasi: «Se lo diceva a me...»

All'Isola dei Famosi, Helena Prestes ha ricevuto una sorpresa da Carlo, il suo fidanzato. La modella ha parlato del suo difficile rapporto con gli uomini, e di come Carlo abbia saputo darle qualcosa che nessun altro uomo le aveva mai dato prima.

Helena Prestes, la frase sussurrata dal fidanzato

Helena ha ripercorso la sua infanzia e ha spiegato che il suo fidanzato le ha insegnato a credere nell'amore familiare, non solo nella coppia. Ha poi potuto abbracciare Carlo che le ha dedicato parole d'amore e sepolto nella sabbia un regalo speciale: un anello, simbolo del loro fidanzamento. «Helena ha già vinto… Un uomo che ti dice : "resisti che mancano 2 settimane e poi ti riempio di coccole" dice tutto» ha scritto uno spettatore su Twitter.

Il commento di Ilary Blasi

Quando il collegamento è rientrato in studio, Ilary Blasi non ha saputo trattenere la sua vena sarcastica, commentando proprio la frase di Carlo: "A me se uno tornava e me diceva "torna e te faccio tutte coccole…." ha commentato, ridendo.

