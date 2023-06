Isola, ultima puntata a rischio per il maltempo? La disperazione di Alvin: «Non è detta l’ultima parola»

di Redazione Web

Ancora poche ore alla finale de L’Isola dei Famosi 2023, che anche quest’anno si terrà in Honduras. Ma un imprevisto rischia di rendere molto complicata la puntata: il maltempo. E Alvin non ha quindi nascosto il suo rammarico: «Uno dice, dopo due mesi che sei qua, ne abbiamo passate di tutti i colori, facciamo la finale con il sole. E invece no, poi non è mai detta l’ultima parola, però…» ha raccontato in una diretta su Instagram.

Il problema

E, ancora, Alvin ha continuato raccontando l’umore dei finalisti: «I ragazzi sono tranquilli, ancora il tempo non è cambiato, anche se sta iniziando ad arrivare la perturbazione prevista». Alvin non ha dunque nascosto le sue preoccupazioni per i problemi che potrebbero insorgere qualora il maltempo peggiorasse nelle prossime ore. Non resta che attendere per scoprire se la finalissima filerà liscia. Come anticipato da Alvin, inviato in Honduras per L’Isola dei Famosi, le condizioni meteo previste per questa sera non son ottimali, tanto da poter influenzare l’andamento della finalissima pur non soffermandosi sull’eventualità di un rinvio.

