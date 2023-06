Antonino Spinalbese e Carolina Stramare stanno insieme? Lei chiarisce (e nega) tutto: «Siamo soltanto amici»

di Redazione web

Antonino Spinalbese, nelle ultime ore, è stato al centro del gossip per una presunta nuova relazione che starebbe intrattenendo con l'ex Miss Italia, Carolina Stramare. All'ex gieffino sono stati attribuiti molti flirt dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, nessuno dei quali, però, confermato. A smentire questa ennesima presunta relazione ci ha pensato proprio Carolina Stramare con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

La storia Instagram di Carolina Stramare

Antonino Spinalbese e Carolina Stramare non sarebbero una coppia e a ribadirlo è proprio la modella. Ciò che aveva fatto insospettire i fan era il fatto che l'ex di Belen Rodriguez avesse, prima, postato la foto con la didascalia «Friends» e, poi, l'aveva cancellata. Carolina, comunque, ha chiarito subito la situazione scrivendo su una storia Instagram: «lo e Anto siamo SOLO amici, con amici in comune!!!! Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di questi gossip, se posso, cerco di evitarli!!!!».

Antonino Spinalbese e i social

Antonino Spinalbese è molto attivo sui propri canali social e, infatti, è seguito da 565 mila follower. L'ex gieffino, però, è molto riservato e proprio per questo non parla mai della sua vita sentimentale. All'interno del GfVip aveva detto che l'unica donna nel suo presente è la figlia Luna Marì.

