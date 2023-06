Ginevra Lamborghini ha sempre mentito sulla storia con Antonino Spinalbese? L'audio dell'attuale fidanzato rivela tutto

di Redazione web

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese si sono frequentati davvero fuori dalla casa del GfVip? E all'interno della villa più spiata d'Italia, era sincero il sentimento che nutrivano l'uno per l'altra? Sono tutte domande che i fan del programma si stanno facendo nelle ultime ore, dopo che, sui social ha cominciato a circolare un audio dell'attuale fidanzato di Ginevra che fugherebbe ogni dubbio sulla questione.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: «Era una storia solo mediatica». Svelati i motivi dell'addio dopo il Gf Vip

Beautiful, due vip italiane nel cast: le puntate girate a Roma con le guest star

Le parole del fidanzato di Ginevra Lamborghini

Durante un pranzo con amici, colui che sarebbe l'attuale fidanzato di Ginevra Lamborghini si è lasciato andare a una confessione. Rivelazione avvenuta in modo del tutto naturale e riportata nelle storie Instagram di un'altra persona sedutagli accanto. Nell'audio si sente il ragazzo che dice: «Antonino era carichissimo! È entrato in studio e Alfonso Signorini lo informa che Ginevra fosse single. Ma noi non potevamo dire che invece… Ginevra non era single!».

Le sue parole, quindi, metterebbero in dubbio anche la sincerità della sorella minore di Elettra Lamborghini che, invece, ha sempre garantito che ciò che c'era tra lei e Antonino era del tutto reale.

GfVip, la domanda di Nikita Pelizon a Ginevra Lamborghini e George Ciupilan: «Non confessano»

I commenti dei fan

Alcuni fan del GfVip hanno commentato l'audio incriminato e sui social hanno scritto: «Se fosse così, peccato perché loro due mi sono sempre piaciuti come coppia», «Tutto architettato solo per creare del gossip» oppure ancora «Be che dire...

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA