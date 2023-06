Patrizia Groppelli commossa mostra la fede in tv: «Ho sposato Allessandro Sallusti. Oggi sono sono libera». Lui (ironico): «È stata una sanatoria»

di Redazione web

Prima l'indiscrezione, ora la conferma. Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli si sono uniti in matrimonio. L'opinionista, in collegamento con Pomeriggio Cinque, ha confermato il rumors lanciato da Dagospia. Mostra fiera la sua mano sinistra con la fede al dito, e lo studio di Barbara D'Urso applaude. «Oggi sono veramente felice, sono libera e ho accanto un compagno che ora è un marito» ha proseguito trattenendo a fatica le lacrime per l'emozione.

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti si sono sposati: la conferma

La conduttrice lo sapeva, ma aveva promesso che non lo avrebbe rivelato e così ha fatto: «Io ero l'unica che sapeva tutto e sono stata zitta. Viva l'amore. Eravamo d'accordo che non avrei raccontato niente. Sono stata convocata da Alessandro e Patrizia la sera prima. Io sono stata alla loro festa di addio al nubilato e al celibato, c'eravamo io e loro due, e basta.

«Sono molto fiera. Mi viene anche da piangere. Sono commossa. Ci ha sposato il sindaco Sala, che è totalmente di sinistra. Anzi, lo ringrazio tantissimo perché è un grande amico». La D'Urso si congratula: «Quindi ora ti chiami Patrizia Groppelli Sallusti». Brevemente, è comparso in collegamento anche Alessandro Sallusti che ha ironizzato: «È stata una sanatoria più che un matrimonio».

Come si sono conosciuti

Finalmete hanno coronato il loro sogno, Sallusti, prima di lei, è stato sentimentalmente legato a Daniela Santanché, mentre Patrizia Groppelli era sposata con Dimitri Kunz. Poi un presunto tradimento della Santanchè con Kunz. fatto sta che Santanché e Kunz ora sono fidanzati e Sallusti e Groppelli si sono sposati.

