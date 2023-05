Beautiful, due vip italiane nel cast: le puntate girate a Roma con le guest star

di Redazione web

Due vip italiane faranno parte del cast di Beautiful, la soap opera made in Usa ambientata nell'alta moda di Los Angeles, dove si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, con amori e intrighi, sotterfugi, tradimenti e colpi di scena. La produzione realizzerà alcune puntate a Roma e si avvalerà di due presenze nostrane, due vip (cantanti) dello scenario musicale italiano. Scopriamo di chi si tratta.

Vip italiane a Beautiful

Jasmine Carrisi e Ginevra Lamborghini saranno le due guest star delle puntate girate a Roma della nota soap opera. Entrambe cantanti, la prima figlia d'arte, cresce con la musica del papà Al Bano; la seconda, Ginevra, sorella di Elettra Lamborghini, ha fatto il suo ingresso sul piccolo schermo con l'ultima edizione del GFVip, e ora sarà coinvolta in una serie di concerti in giro per l'Italia. E per entrambe, ora, l'occasione di apparire in una puntata di Beautiful.

I dettagli della partecipazione delle due cantanti a Beautiful

A rivelare la partecipazione delle due cantanti alla serie americana è The Hollywood Reporter Roma. Ginevra pare che cederà i diritti musicali per il sottofondo della sfilata della Forrester Creation, ma non ci sono ancora ufficialità in merito.

La figlia di Al Bano ha confermato, invece, la sua partecipazione alla serie direttamente con una Instagram stories in cui scrive «Ormai posso diverlo. Farò parte della puntata ambientata a Roma della prossima stagione #Beautiful»

Le due ragazze debuttano entrambe per la prima volta nella recitazione.

Per le puntate, però, il pubblico italiano dovrà aspettare il prossimo anno.

