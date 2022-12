Gf Vip, Ginevra Lamborghini rientra in casa: e la reazione del fidanzato non è quella che ci si aspettava

Ormai è una certezza: Ginevra Lamborghini tornerà nella casa del GF Vip dopo la squalifica arrivata due mesi.

Belen Rodriguez spia Antonino Spinalbese al GFVip: il dettaglio che la incastra

GFVip, lite furiosa tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro dopo la diretta: quello che ha fatto lui ha lasciato tutti senza parole

Gf Vip, Antonella Fiordelisi in lacrime attacca Giulia Salemi: «Da lei non me lo aspettavo»

La vacanza al Gf Vip

L’ereditiera tornerà soltanto in veste di ospite e per un periodo limitato, in una sorta di ‘vacanza’. Al contempo, però, in molti si chiedono quali potranno essere le dinamiche di cui sarà protagonista, data la contemporanea presenza in casa di Oriana Marzoli che ha legato molto con Antonino Spinalbese. Altri si chiedono come avrà preso la notizia il fidanzato di Ginevra, Edoardo Casella… Ebbene, non è certo quella che ci saremmo aspettati!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Come ha reagito Elettra Lamborghini all'ingresso della sorella Ginevra di nuovo nella casa: 'disagio'. Quella stories è per lei?

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA