Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: «Era una storia solo mediatica». Svelati i motivi dell'addio dopo il Gf Vip

Sono nati molti amori tra le mura della casa del GfVip, ma non tutti hanno avuto un lieto fine. Anzi, ci sono flirt che sono destinati a rimanere tali senza mai uno slancio per trasformarsi in una vera e propria storia d'amore. E parliamo proprio di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Dall'inizio del reality sembrava esserci del tenero tra i due ma in realtà è finita ancora prima di iniziare. Nessuno dei due ex vipponi ha mai chiarito i motivi del loro allontanamento, fino a qualche ora fa. Andiamo a vedere cosa è successo.

Già nel mese di marzo, Ginevra Lamborghini intervistata da Casa Chi aveva raccontato che con Antonino Spinalbese le cose non erano andate come tutti speravano: «Forse doveva andare così: ormai non ci sentiamo più perché io ho la mia vita e lui la sua».

Di recente nel corso della festa di compleanno di Alfonso Signorini, in cui erano presenti quasi tutti gli ex concorrenti del reality, Antonino e Ginevra si sono ignorati. Così a svelare il motivo è stato proprio il settimanale Chi, che ha dedicato un servizio all'ex gieffino paparazzato con la figlia Luna Marì.

Sulle pagine del settimanale si è parlato anche della frequentazione non andata a buon fine con Ginevra Lamborghini. «Nella Casa ho legato molto con Ginevra, ma appena usciti ha capito che sarebbe stata solo una storia "mediatica". Lei ha mostrato un animo sincero e positivo per le attenzioni femminili. Nessun rimpianto e nessun rancore», si legge su Chi.

Sarebbe stato Antonino Spinalbese il primo a capirlo e così, dopo le voci del loro allontanamento, sono spuntate fuori quelle che lo vedono accanto a Carolina Stramare. A confermare il flirt con l'ex Miss Italia è stata proprio la rivista diretta da Signorini. «Ha iniziato a frequentare l'ex Miss Italia Carolina Stramare, chissà se durerà.

