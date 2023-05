Belen Rodriguez innamorata della piccola Luna Marì: «Sei la bambina più bella che io abbia mai visto»

di Redazione Web

Una dichiarazione da mamma innamorata. Non è la prima volta che Belen Rodriguez dedica frasi dolci ai figli. Stavolta, nelle sue story compare la piccola Luna Marì, avuta dalla relazione con Antonino Spinalbese che cresce a vista d'occhio. Biondo platino e occhi azzurri, la piccola Luna è la fotocopia del padre, e mamma Belen loda spesso il suo essere dolce. Con sguardo perso e occhi vispi, la conduttrice immortala la figlia su Instagram e scrive: «Sei la bambina più bella che io abbia mai visto».

La famiglia

Belen ormai sembra aver ritrovato la serenità con Stefano De Martino che, di fronte alla presenza di Luna, che non è sua figlia, non si è tirato indietro e, anzi, sembra aver accettato la sua presenza diventando uno "zio" per lei.

