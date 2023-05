Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, balli e canti al matrimonio dell'amica: prove generali per le loro nozze?

di Redazione Web

Prove generali. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si divertono al matrimonio di un'amica e le stories impazzano su Instagram, mostrando una sintonia sempre più forte fra i due. Ballano, cantano, fanno trenini, scattano foto, si baciano e si abbracciano: oltre a partecipare attivamente al matrimonio da invitati, i due sono complici e sembra proprio che stiano facendo le prove generali per il loro matrimonio. Lei in un abito lungo color rosa antico e lui in smoking chiaro: entrambi eleganti e chic, non si sono risparmiati nel viversi a pieno la festa.

La festa

«Pamela & Davide» scrive Cecilia in un post su Instagram dove raccoglie diversi scatti del matrimonio che racchiude molti momenti della festa a cui hanno partecipato col futuro marito. «Belllissimo questo matrimonio» si legge sotto il post e ancora: «A parte gli stivali bianchi della sposa l'abito era bellissimo», «Bella festa e congratulazioni agli sposi», «Proprio una bellissima festa e ancora auguri agli sposi», «Che bello il tutto!», «Tutto molto bello», «Bella cerimonia», «Tutto stupendo».

