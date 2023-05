Belen Rodriguez, il pranzo di pesce misterioso: dov'è Stefano De Martino?

di Redazione Web

Pranzetto in solitudine per Belen Rodriguez? La conduttrice de Le Iene si mostra in solitaria in un ristorante mentre pranza con prodotti di mare. E di ottima qualità. Ma dove sarà? E soprattutto con chi? Nessun accenno al luogo, nessuna posizione mostrata su Instagram. La bella argentina fa vedere ai fan soltanto l'ambiente di lusso in cui è: un ristorante ben arredato con tavoli e tovaglie bianche. Di fronte a lei un menù aperto e dei libri. E, ciliegina, il suo piatto di ostriche crude e limone: uno scacco matto per la vista.

Nessuna ombra di Stefano De Martino che, si suppone, non sia accanto a lei.

