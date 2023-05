Belen, Stefano De Martino si confida: «Tenere insieme la famiglia non è facile...». Cosa avrà voluto dire?

di Redazione Web

Camere separate per Stefano De Martino e Belen Rodriguez? a quanto pare sì. Il conduttore Rai ha raccontato in un’intervista a Oggi che, per quanto ami Belen, sta pensando di avere camere separate. I motivi? Sicuramente non c'è una rottura all'orizzonte. L’ex ballerino di Amici ha spiegato che a Belen piace guardare la tv fino a tardi. Lui, al contrario, è molto dormiglione e stacca prima.

Le confidenze

«Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa» ha rivelato De Martino, spoilerando una passione di Belen che nessuno sapeva. Nell’intervista al magazine, De Martino ha parlato anche della seconda figlia di Belen, la piccola Luna Marì, nata dalla relazione fra la moglie e l’ex gieffino Antonino Spinalbese. Con lei ha un ottimo rapporto: «Mi chiama Teté. Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo». Queste parole di De Martino scacciano una volta e per tutte le voci di una crisi con la compagna, circolate in modo incontrollato sul web di recente.

Il rapporto con Belen

Nonostante il suo carattere difficile, in ogni caso, sembra che le cose fra lui e la modella argentina vadano davvero a gonfie vele: «È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belén e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci» ha detto De Martino. .

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 21:21

