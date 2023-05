Micol, Oriana e Giaele: la carica delle ex vippone. «Lavoriamo ad un progetto, faremo una cosa bellissima»

di Redazione Web

Dopo il GfVip, il gruppo delle OMG (Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà) torna sotto i riflettori. Nelle loro ultime Instagram stories, hanno raccontato che si stanno dedicando ad un progetto che farà impazzire i propri follower. Tutte e tre hanno confermato di essere sparite per l'intera giornata a causa di questo progetto. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Il progetto

Non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito al progetto ma Giaele De Donà nelle sue Instagram stories ha fatto intuire qualcosina. «Sono sparita tutto il giorno ma ho passato la giornata con Micol e Oriana per preparare un nuovo progetto che uscirà a breve. Finalmente vi posso anticipare questa cosa. Siamo state tutto il giorno in ufficio da Mia Bag a lavorare per voi» «Sono troppo contenta... stiamo facendo una cosa bellissima», ha raccontato Giaele.

A cosa staranno lavorando Micol, Giaele e Oriana? Non ci resta che aspettare

