Ilary Blasi, vacanza a Marrakech finita (per condurre l'Isola) ma scatta la nostalgia: le foto con Bastian

Post e ancora post. Ai tempi dei social, una vacanza importante va ricordata soprattutto con i post. E' il caso di Ilary Blasi che per i suoi 42 anni ha scelto di andare Marrakech col compagno Bastian. Ma questo risale a qualche giorno fa, esattamente al ponte del 1 maggio, visto che poi la conduttrice è dovuta rientrare in Italia per condurre la seconda puntata dell'Isola del 2 maggio. Ma proprio oggi, forse per nostalgia o perchè la galleria del suo telefono pullulava di immagini ancora da postare, ecco che l'ex signora Totti pubblica nuove foto della romantica vacanza con la scritta: «Marrakech».

Le stories

Nelle stories e nel post pubblicato da llary c'è solo lei, però, di Bastian nessuna traccia. Seduta su una roccia, in posa, mentre guarda il cielo: Ilary indossa una maglia rosa trasparente e dei pantaloni verdi. Nella sua semplicità è sempre molto sexy. Ma ad attirare l'attenzione dei follower è di certo la foto postata sul suo account. Immersa in una location d'eccezione con piscina, tende e piante, la conduttrice romana è super hot in costume intero nero. Pioggia di like sotto il post e, ovviamente, non mancano i commenti al miele: «Fuoco e fiamme », «La verità è che è bellissima!», «Sei bellissima», «Meravigliosa», «Sempre gnocchissima e sexy», «brilla di luce propria» si legge sotto il post.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 20:24

