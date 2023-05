Sabrina Ferilli e il maggio piovoso: la battuta lascia senza fiato i follower

di Redazione Web

Solare, spigliata e ironica. Non si smentisce mai la bellissima Sabrina Ferilli che, oltre alla sua bellezza, è nota per la dose massiccia di ilarità che la contraddistingue. E anche stavolta ha fatto ridere i suoi tantissimi follower con una story Instagram sul mese in corso che ormai non cede al sole e all'estate. «Non je la fa maggio... figurate io» è la frase che l'attrice romana riprende, scatenando i fan.

Un maggio diverso

E' noto, ormai, che maggio 2023 non stia andando come molti speravano. Il sole stenta a mostrarsi e in quasi tutta Italia piove incessantemente da giorni, con conseguenze decisamente tragiche in alcune zone d'Italia.

Il tempo

Sembra che per Sabrina gli anni non passino mai. Bellissima e solare, si mostra in peretta forma sui social e in televisione, confermando la sua pura «italianità». E nei commenti si leggono fiumi di complimenti: «Bonazzitudine», «complimenti alla mamma», «tu sei l’esempio vivente della bellezza», «che spettacolo».

