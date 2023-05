Sophie Codegoni, Alessandro Basciano si tatua il nome della figlia. Ma i fan se la ridono: «È scritto male...»

di Redazione Web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono al settimo cielo: da pochi giorni, infatti, è nata la loro prima bambina Celine Blue e i due condividono molti scatti e storie insieme alla neonata. Il deejay (che è già papà di un bambino avuto da una relazione precedente) ha deciso di tatuarsi il nome di sua figlia: i follower, però, che sono sempre molto attenti, hanno notato un errore di ortografia che spicca proprio sul petto del neo-papà.

Il tatuaggio di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, per celebrare la nascita della sua bambina Celine Blue, ha deciso di tatuarsi il nome della neonata sul petto. Il compagno di Sophie Codegoni non è nuovo a questo tipo di dediche incise sulla pelle: ha, infatti, anche un tatuaggio dedicato al suo primo bambino, Nicolò, proprio dietro al collo.



Ritornando a Celine, ciò che più ha attirato l’attenzione dei suoi follower e di quelli di Sophie, è sicuramente stato l’errore evidente di ortografia. Infatti, la bambina si chiama Celine Blue ma, la lettera “b” è scritta in corsivo minuscolo e non in maiuscolo come, invece, dovrebbe essere, dato che, è un secondo nome.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano neo genitori

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si stanno godendo appieno la loro bambina e le scattano molte foto che, poi, puntualmente, pubblicano sui rispettivi profili social.

