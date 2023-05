Belen Rodriguez ed Emma Marrone, l'inaspettata foto insieme (a Le Iene): «Ti sblocco un ricordo»

di Redazione Web

Legate da un sentimento. Quello per Stefano De Martino. Chi prima, chi ora, non è una novità che Belen e Emma Marrone siano state rivali in amore. Ma ora, stupiscono tutti e sembra che fra loro sia tornato il sereno. Su Instagram, l'ex fidanzata di Stefano De Martino pubblica una foto insieme a Belen Rodriguez, attuale moglie del conduttore Rai e la frase in didascalia scatena lo show: «Ti sblocco un ricordo» scrive divertendo i follower e scatenando i ricordi degli hater. «Ci vediamo stasera su Italia 1 alle 21:15 per l'ultima puntata delle Iene, insieme alla super Belen» continua la cantante che oggi, quindi, sarà nel programma condotto dall'argentina.

L'ironia del web

Imapzzano i commenti sotto il post e in molti si scatenano con battutine al veleno sul passato che vede le due contrapposte proprio durante il talent Amici per Stefano, che ha tradito Emma con Belen. «A Stefano De Martino piace questo elemento» scrive un utente, e ancora: «Ricordo ancora quando cantasti Bella Senz’Anima ad Amici riferendoti a lei», «Non ti sei persa niente....» scrive un altro utente consolando Emma. Sei una signoraaaaa grande Emma» e ancora: «A Shakira piace questo post» scrive ancora un altro utente ironizzando sulle polemiche del tradimento anche tra Shakira e Pique.

