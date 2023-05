Claudia Motta, con Simone Rugiati amore finito: «Sono single». La confessione-scoop allo Zoo di 105

di Redazione Web

Claudia Motta ha lasciato l'Isola dei Famosi già da qualche giorno. La modella scivolò su uno scoglio e i medici diedero un parere negativo sul suo rientro. Nelle ultime ore, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi è stata ospite dello Zoo di 105. Durante l'intervista è stato chiesto all'ex naufraga se fosse ancora fidanzata con lo chef Simone Rugiati: «Non ho capito dalle notizie che ci sono in giro se sei ancora fidanzata. Sei ancora fidanzata?». Andiamo a scoprire qual è stata la risposta di Claudia.

La risposta di Claudia Motta

Erano state alcune Instagram stories a rendere nota la crisi tra Claudia Motta e Simone Rugiati. Ed infatti, l'ex naufraga ha dato una risposta secca e diretta: «No. Non sono fidanzata. Ma credo si fosse capito», ha raccontato Claudia nel corso della diretta radiofonica in onda pochi minuti fa. In effetti dal ritorno dall'Isola non è ben chiaro se i due si siano mai visti oppure no, sta di fatto che adesso le loro strade si sono definitivamente allontanate.

