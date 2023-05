Claudia Motta, Simone Rugiati al veleno: «Mi odieranno i tuoi ex e il tuo prossimo tipo»

di Redazione Web

La crisi tra Simone Rugiati e Claudia Motta, dopo l'uscita dell'ex naufraga da L'Isola dei Famosi sembra sempre più concreta. Dopo le parole di amore di Simone quando Claudia era ancora in gioco, ora i due nelle storie su Instagram sembrano lanciarsi frecciatine al veleno, per motivi che però non sono ancora chiari. Si vocifera di tradimenti da parte di Claudia, ma nessuno dei due sta dando conferma o smentendo i rumors.

Uomini e Donne, la scelta di Luca Daffrè: ecco chi è la corteggiatrice che ha fatto innamorare il tronista

Amici, due autori svelano le dinamiche del programma: «Non è facile lavorare con Maria De Filippi»

La frecciatina di Simone

Sembra però chiaro che lo chef televisivo abbia piuttosto il dente avvelenato. In una delle ultime stories si è mostrato in primo piano con la faccia molto arrabbiata mentre tiene in sottofondo la nuova canzone di Marracash, in modo specifico evidenzia le parole in cui dice: «Chi lo sa come andrà a sto giro, ma non puoi tradirmi se per primo non mi fido...Mi odieranno i tuoi ex e il tuo prossimo tipo. Mi piace il male che mi fa, ma c'è una regola fondamentale non ci si ricorda più di chi ci ha fatto male». E aggiunge: «Il 22 maggio andrò al compleanno di Marracash che mi regala le parole giuste sempre».

I rumors

Il riferimento sembra essere chiaramente a Claudia che, stando a quanto lasciato intendere da Rugiati, l'avrebbe ferito.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA