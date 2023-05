Uomini e Donne, la scelta di Luca Daffrè: ecco chi è la corteggiatrice che ha fatto innamorare il tronista

di Redazione Web

Luca Daffrè, del trono di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta. Il tronista pare abbia deciso di continuare la sua relazione con la corteggiatrice Alessandra, anche fuori dagli studi televisivi. Secondo l'anticipazione delle prossime puntate, data da Lorenzo Pugnaloni nelle sue storie Instagram, Alessandra sarebbe stata l’unica presente in studio.

La scelta

Non sarebbero state presenti in studio le altre corteggiatrici, Carola ed Alice, raggiunte in camerino dal tronista dopo la puntata, così da poter spiegare loro il motivo della sua decisione. Nel corso della puntata Alessandra ha ascoltato le parole di Luca, accettando a sua volta di poter frequentare il ragazzo anche fuori dalla trasmissione. I due si sono baciati tra gli applausi del pubblico.

Le escluse

Alessandra ha subito capito che sarebbe potuta essere lei la scelta, visto che in studio era presente solo la sua sedia. Luca ha voluto spiegare in separata sede alle altre due ragazze il motivo della sua decisione, ma su questo ancora non si hanno anticipazioni. Non si sa come Carola ed Alice, quindi, possano aver preso le parole di Daffrè.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 14:10

