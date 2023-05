Claudia Motta e Simone Rugiati in crisi? Il retroscena bomba: «Tra i due un attore fidanzatissimo». Ecco chi è

di Redazione Web

Claudia Motta e Simone Rugiati sarebbero a un passo dalla rottura. Quello che sembrava essere un vero tripudio di amore, pare invece essere già svanito nel nulla. Dopo l'uscita della Motta da L'Isola dei Famosi, lo chef della tv, le aveva dedicato delle dolci parole e aveva anche difeso la sua donna sui social elogiandone il coraggio e la grande forza d'animo. Poi, qualcosa si è rotto. E la colpa sarebbe di un terzo incomodo. «Un attore fidanzatissimo», scrivono i bene informati. Ecco cosa sta succedendo.

La crisi

La coppia, che era uscita allo scoperto (anche se mai in modo diretto e ufficiale) proprio all'inizio del reality, sembra però stia già vivendo una brutta crisi. A confermarlo sono proprio i diretti interessati, che hanno pubblicato dei post sui social che lasciano poco spazio all'interpretazione. Nelle scorse ore la Motta ha scritto in una Instagram story: «Ho sentito oceani di parole, mari di discorsi...mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti», un messaggio che sembra riferito ai tanti interventi di Rugiati che, appunto ha speso sempre tante belle parole per Claudia.

Tra i due un attore?

Secondo gli esperti di gossip che hanno commentato la storia, Claudia Motta sarebbe stata conquistata dall'attore Giorgio Pasotti, già fidanzato con la modella Claudia Tosoni. Un flirt che Simone Rugiati avrebbe scoperto, tanto da realizzare una storia che ha quasi "smascherato" l'attore. «Quando tu sei Giorgio...», ha scritto, lasciando in sospeso ogni spiegazione.

Cosa è successo

Dal canto suo Simone non parla più, ma posta una storia in cui mostra l'emoji di un angelo trasformarsi in una faccina disgusta. Il riferimento, anche in questo caso, sembra essere alla Motta, che lui stesso aveva appellato come "angioletto" nei giorni scorsi. Sembra quindi che la donna che definiva angelica lo abbia deluso al punto da dirsi disgustato. Non si sa però cosa sia accaduto tra i due, sembra chiaro ci sia aria di crisi e qualche tensione, ma la coppia (o ex?) non è andata oltre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 13:35

