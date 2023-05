Jovanotti, il telefono gli cade dalla bici mentre è in collegamento con Fiorello. Passa un motorino e lo distrugge: «Ragazzo sfortunato»

di Redazione Web

Jovanotti ospite a Viva Rai 2 ha avuto una brutta disavventura in diretta. Nel corso della trasmissione di Fiorello, il cantante è arrivato in sella alla sua bici per parlare del documentario di viaggi Aracataca, ma al suo arrivo il telefono è caduto in strada ed è stato travolto da una vespa.

L'incidente

Il conduttore si è collegato con l’artista di tanto in tanto. Partito dal Vaticano, ha attraversato le vie della città, con le telecamere che hanno seguito tutto il suo percorso verso gli studi. Il telefono che avrebbe ripreso tutto è scivolato tra le varie manovre e ha costretto Jova a fermarsi per recuperarlo. Purtroppo però è stato distrutto da un motorino che è passato immediatamente dopo.

I commenti

Fiorello ha subito fatto sapere cosa è accaduto in diretta. Una volta in studio non è stata fatta parola sull'accaduto, ma sul web, dove la diretta è stata seguitissima, non sono mancate le battute del tipo "ragazzo sfortunato".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Maggio 2023, 14:59

