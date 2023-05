Claudia Motta attaccata dopo l'addio all'Isola, il fidanzato Simone Rugiati la difende: «Ha rischiato, non sapete niente»

di Redazione Web

L'uscita di Claudia Motta da L'Isola dei Famosi ha scatenato alcune critiche nei suoi confronti. La modella, è stata costretta ad abbandonare il reality dopo l'incidente sugli scogli, a seguito del consiglio dei medici di non proseguire per le lesioni riportare. Non si è entrato nello specifico e per alcuni le motivazioni che in fondo hanno spinto la modella ad abbandonare non sarebbero così gravi.

Lo sfogo di Rugiati

A supporto della Motta è però intervenuto Simone Rugiati, lo chef con il quale avrebbe una relazioneIn risposta ai commenti sotto il post dell'account ufficiale su Instagram de L'Isola dei Famosi, ha scritto: «Accendere il cervello prima di digitare, please. Se solo uno di voi sapesse almeno cosa sia successo VERAMENTE. Sapesse del dolore, collare, di quanto sia serio un trauma cranico. Ma a Claudia questo non interessa perché ha la testa più dura dello scoglio. Ma oggi le è stato detto dai MEDICI che deve lasciare per precauzione. Ha rischiato davvero tanto per pescare dei pesci per il gruppo. Forse non era la piccolina, ma l’unica grande! Scusate ma certi commenti fanno venire voglia di dire le cose come stanno».

Le condizioni

Le condizioni di Claudia sarebbero state ben più gravi, quindi, di quelle spiegate in trasmissione. Nel corso della diretta Alvin aveva fatto sapere che la modella stava bene, non era in pericolo, ma per i dottori era meglio che non proseguisse. Piuttosto vaga era rimasta anche lei sul suo profilo social, ma Rugiati ha messo le cose in chiaro, spiegando che lo scivolone le ha causato dei traumi che non vanno sottovalutati e che la riporteranno presto in Italia.

Subito dopo l'incidente, lo stesso chef aveva scritto: «lL mio angioletto è volato, ma è volato sugli scogli questa volta. Ringrazio qualcuno lassù per averti salvato e la produzione per la tempestività dell’intervento. Ringrazio anche i medici che ti hanno detto che non potevi continuare. Sei una persona buona e alle persone buone purtroppo succedono queste cose. Ora tornerai con me. Mi sei mancata dal primo giorno che te ne sei andata».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 15:13

