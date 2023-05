Uomini e Donne, nuova lite tra Tina ed Elio. Lei sbotta: «Sembri un facocero, vuoi intimorirmi?»

di Redazione Web

Brutta lite a Uomini e Donne dove i rapporti tra Tina Cipollari ed Elio continuano ad essere tesi. Già nelle scorse puntate i due erano stati protagonisti di un teatrino piuttosto acceso, dove sono volate anche parole molto pesanti. Ancora una volta i due sono tornati a scontrarsi rendendo necessario l'intervento di Maria De Filippi per moderare i toni.

La discussione

Nel corso della puntata Tina ha chiesto a Gabriella perché avesse voluto chiudere la frequentazione con Elio e quest’ultimo si è messo a parlare di nuovo della sua intolleranza ai latticini. L’opinionista, allora, è sbottata: «Sei ridicolo. Riesci a ragionare? Non è a favore tuo che ti vede tutta Italia. Trovo ridicolo soffermarsi sulla pagliacciata dell’intolleranza al burro». Elio così ha accusato Tina di essere insensibile e i torni si sono nuovamente scaldati al puto che il cavaliere in preda all'agitazione ha iniziato a parlare in napoletano.

Toni accesi

Tina lo ha così ripreso: «Parla italiano, visto che sei un gran manager e sei laureato. Non parlare in napoletano». Elio ha ricordato di essere stato bullizzato per la sua intolleranza, ma Tina sostiene che non sia vero. Elio ha poi continuato rivolgendosi all'opinionista: «Sei gelosa? Lei ha detto a Gianni… Si sente sottovoce che hai detto che sono un bell’uomo». Ma a quel punto Tina è sbottata: «Ma pensa com’è impegnato questo manager. Sai cos’ho detto? Sembri un facocero. Forse l’ho detto, ma non su di lui. Ho sempre detto che è viscido. Hai questo sguardo inquietante. Per me viscida può essere l’anguilla, non mi dai fiducia. Hai uno sguardo che non mi piace», e ha aggiunto: «Te lo sei sognato che ho detto che sei un bell’uomo. Altro che querela che parte, qui parte ben altro. Sei venuto qui a sfidare Tina o a cercare una donna? Ma vai avanti. Io ora devo essere intimorita dal rivolgermi a questo signore? Non è un concorrente come gli altri? Perché lui si scalda tanto?».

