Isola, Claudia Motta si ritira dopo l'infortunio: «Parere negativo dai medici». L'annuncio ufficiale di Alvin

Primo infortunio all'Isola dei Famosi e primo ritiro. La modella Claudia Motta nei giorni scorsi è caduta su uno scoglio ferendosi e martedì sera, durante la diretta del 2 maggio, Alvin ha annunciato ufficialmente il suo ritiro.

Isola dei Famosi, diretta 2 maggio: Asia Argento pronta a difendere la sorella Fiore. Questa sera entra un nuovo naufrago. Ecco chi è

Isola 2023, Claudia Motta si ritira: «Parere negativo dei medici dopo l'infortunio»

Striscia, tapiro a Enrico Papi dopo il 'furto' della busta a Ilary Blasi: «Non sono normale, ma non mi cacciano»

Ritirata

Claudia Motta si è ferita su uno scoglio sbattendo il braccio contro la roccia. Fabio Ricci dei Jalisse l'ha soccorsa immediatamente, ma la modella era visibilmente spaventata. L'infortunio ha richiesto l'intervento del personale medico.

Alvin poi in diretta, durante la terza puntata dell'Isola dei Famosi, ha rassicurato tutti sulla sua condizione di salute, ma allo stesso che Claudia Motta non è più una concorrente dell'Isola dei Famosi: «Claudia non è tra i naufraghi - ha annunciato l'iniviato - perchè durante un'escursione è stata vittima di una caduta, ci tengo a rassicurare che sta già meglio, è serena ed è tutto ok, solo che il parere dei medici è quello di non farla rientrare in gioco. Ufficialmente non è più una concorrente dell'Isola dei Famosi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 22:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA