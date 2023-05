L'Isola dei Famosi, il nuovo naufrago Gian Maria Sainato e il flirt con Tommaso Zorzi: la verità sui due

di Redazione Web

Gian Maria Sainato, nuovo concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi ha avuto una relazione con Tommaso Zorzi. Appena arrivato in Honduras ha già messo le cose in chiaro, dicendo di non provare grande simpatia per Andrea Lo Cicero, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, mentre sarebbe felice di approfondire la conoscenza di Cristina Scuccia.

Vecchie ruggini

In passato Sainato ha preso parte al programma “Riccanza” insieme a Tommaso Zorzi, con il quale pare sia nato un flirt proprio alla fine della trasmissione. Le cose tra i due non sembrano però essere finite bene e poco dopo i rapporti si sarebbero incrinati al punto che quando Zorzi era concorrente al Grande Fratello Vip, Sainato ha iniziato a pubblicare dei tweet contro qualcuno e si pensa fosse proprio lui. «Un concorrente di questa casa è tutt’altro di quello che di vede. E presto si rivelerà per quello che è, di una falsità e cattiveria allucinante. Segnatevi questo tweet. E se parlo così è perché conosco la persona, nella vita REALE», scriveva nel 2021 il nuovo naufrago.

Il chiarimento

Sebbene non sia mai stato fatto il nome di Zorzi, molti utenti hanno pensato si trattasse proprio di Tommaso. Dopo alcune incomprensioni la questione si è risolta. Infatti, pare che Zorzi e Gian Maria Sainato si siano sentiti e chiariti facendosi le loro scuse.

