Isola dei Famosi, prima punizione per i naufraghi: Simone Antolini la snobba. Cos'è accaduto

Sono molte le regole da rispettare all'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi. Tra queste, c'è anche una regola che recita: «Vi è proibito assolutamente aiutare i gruppi avversari». Una regola che però, nelle ultime ore, non è stata rispettata dai naufraghi che hanno così ricevuto il primo provvedimento disciplinare. Ma procediamo con ordine.

Il primo provvedimento disciplinare

I naufraghi all'Isola dei Famosi sono stati divisi in tre Tribù. La tribù delle donne: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia. Quella degli uomini: Christopher Leoni, Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin. E poi, quello delle coppie: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

Tutto è accaduto quando Fabio dei Jalisse è riuscito ad accendere il fuoco con l'aiuto degli occhiali. Poco dopo molti hanno chiesto il suo aiuto, in primis Paolo Noise ma anche naufraghi appartenenti agli altri gruppi. L'unico che si è accorto dell'errore è stato Simone Antolini, il fidanzato di Cecchi Paone, nonché leader della settimana. Il danno però è stato fatto.



Pochi istanti dopo è arrivata una pergamena contenente un richiamo ai naufraghi. «Lo spirito dell’Isola vi osserva sempre. Le regole erano chiare e tra queste c’era il divieto di aiutarsi tra gruppi avversari. Il fuoco è stato acceso con la collaborazione di naufraghi di tribù diverse, quindi verrà immediatamente spento».

La reazione di Simone Antolini

Il comunicato ha subito scatenato la reazione di Simone Antolini che inizialmente si è rifiutato di accettare il provvedimento. «L'idea è partita da Fabio. Poco dopo ha dato un grandissimo aiuto tutto il sistema palomare di Paolo. Abbiamo cambiato Andrea solo per vedere, quindi se c'è una direttiva chiara su questo provvedimento io rispondo, ma su questo no. Non ci ha aiutato nessuno», ha detto Simone.

