Amici, due autori svelano le dinamiche del programma: «Non è facile lavorare con Maria De Filippi»

di Redazione Web

Mauro Monaco e Luca Zanforlin, due degli autori storici di Amici di Maria De Filippi, hanno spiegato quanto sia difficile lavorare con la conduttrice. Intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni hanno rivelato diversi meccanismi sotterranei del popolare talent show di Canale 5, spiegando che si tratta di una macchina complessa, perché sempre in continua trasformazione.

Jovanotti, il telefono cade dalla bici mentre è in collegamento con Fiorello. Un motorino lo distrugge: «Ragazzo sfortunato»

Edoardo Tavassi e i rapporti intimi con Micol Incorvaia: «Cosa non avete visto nella Casa del GFVip»

Lavorare con la De Filippi

Il lavoro con Maria non sembra essere facile, ma non certo perché lei sia intrattabile con i collaboratori, quanto nel suo modo di fare tv. Se della De Filippi parlano tutti di una persona molto professionale ed estremamente umana, pare sia molto dinamica nel lavoro e si faccia fatica a starle dietro. A tal riguardo Monaco ha spiegato: «Non ho mai gestito così tanti cambi di scaletta da quando lavoro con Maria; è bello, ma anche una sfida collaborare con lei. Non ama la rigidità dei tempi e gli schemi della tv. Lo si vede in tutti i suoi programmi. Segue solo un flusso che dipende soltanto da quello che fanno e dicono le persone che sono davanti alle telecamere. Ama capire e far capire, sempre».

Amici

Di Amici parlano come di un programma complesso: «Non è un programma che viene venduto con tutto il pacchetto e la “Bibbia”, così viene chiamata. Con tutte le regole per farlo», tutto ruoterebbe intorno ai ragazzi e sarebbe quindi in continua evoluzione, come lo sono loro nel corso dell'esperienza televisiva, continua Monaco. Zanforlin è colui che monitora i giovani artisti lungo tutto il loro percorso e spiega come negli anni siano cambiate molte cose: «Se anni fa, una come Alessandra Amoroso si trovava in difficoltà per la prima volta davanti a una telecamera, oggi gli allievi sono più consapevoli».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA