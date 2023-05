Claudia Motta, Simone Rugiati spegne i gossip: «Non ce l'ho con nessuno, ci sono cascato»

di Redazione Web

Simone Rugiati continua a parlare della sua relazione con Claudia Motta. Dopo frecciatine, vere o presunte, e numerosi gossip pare che abbia deciso di parlare chiaramente e spiegare cosa sta succedendo tra lui e l'ex naufraga de L'isola dei Famosi. Nelle ore scorse si era parlato di una crisi dovuta a un flirt tra la Motta e Giorgio Pasotti, flirt smentito subito dalla compagna dell'attore.

Le scuse

Sulla questione alla fine è intervenuto in modo diretto anche Rugiati. Dopo giorni che lo chef stesso ha definito difficili, si è sfogato nuovamente su Instagram dicendo delle cose in modo casuale e concludendo: «Non ce l’ho con nessuno, soltanto con me stesso. Adesso tornerà tutto come prima ma con più cucina. Scusate». Poi ha aggiunto: «Mi sono esposto parlando di Claudia esponendomi e dicendo cosa provo per lei. Credo sia arrivato il momento di dare una sciacquata alla bocca a quei giornalisti e conigli da tastiera che stanno mettendo sul web notizie infanganti su Claudia».

Nessuna crisi

Simone ha nuovamente difeso la sua fidanzata, smentendo quindi la crisi: «Anche a me sono arrivate qua, in un momento difficile e mi hanno spezzato le gambe, destabilizzato totalmente. 100% sono notizie infondate e create da persone che volevano distruggerci.

