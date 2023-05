Barbara D'Urso rimprovera un ospite "troppo agitato": «Non mi faccio prendere in giro». Cos'è successo

di Redazione Web

Barbra D'Urso ha rimproverato uno dei suoi ospiti nel corso della scorsa puntata di Pomeriggio Cinque. La conduttrice è tornata sulla questione della presunta veggente Gisella e della Madonna di Trevignano. Tra i suoi ospiti, una persona, Luigi, ha mosso accuse molto pesanti nei confronti di Gisella, accuse da cui la padrona di casa si è voluta discostare.

La discussione con l'ospite

«Eh aspetta un po’. Luigi prendo le distanzissime da quello che stai dicendo. Stai parlando di associazione a delinquere di stampo mafioso e mi dissocio. Tu adesso stai dicendo una cosa grave. Questa è una tua idea e un tuo pensiero, non è certo il mio e infatti prendo le distanze», ha affermato Barbara nel corso della trasmissione, ma le sue parole non sono piaciute al suo ospite che ha replicato gridando: «Io amo Gisella. Credo che le apparizioni siano vere. Gisella è una grande santa. Non sono ironico, dico la verità lei è una santa. Io sono matto e i matti si comportano così. Possibile che non litigo in nessuna trasmissione e litigo qui nella sua?! Quando vengo da lei mi devo innervosire. Gisella è una santa e punto! Quello che dice Gisella è la verità, io sono il peccatore e lei è una vera santa. Io ho abusato di Gisella e lei è rimasta incinta e di nascosto dal marito sono fuggito e sono andato all’estero in una caverna».

La sfuriata di Barbara

A questa risposta però la D'Urso ha voluto replicare a tono: «Mettiamoci d’accordo perché io non voglio discutere e vorrei un dialogo mite.

