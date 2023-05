Gf Vip, Giulia Salemi nuova opinionista? Spunta il commento di Signorini (che scatena i rumors)

di Redazione Web

Giulia Salemi potrebbe essere la prossima opinionista del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale Cinque si è concluso da poche settimane ma già si è tornati a parlare della prossima edizione, che vedrà confermato alla conduzione Alfonso Signorini. Sugli opinionisti non si sa ancora nulla, solo che Sonia Bruganelli avrebbe scelto di non prendere parte al programma per la prossima stagione.

Il post sui social

Il nome di Giulia Salemi, che si è fatta molto apprezzare, dal pubblico e da Alfonso, sembra essere quello dei più quotati. A confermare i rumors sono le parole di Signorini che risponde, con due mesi di ritardo, a un post della Salemi, scritto in occasione della fine del GF Vip. «Lo leggo dopo due mesi. Ma il tempo passa in fretta e tanti mesi ci aspettano. Con le tasche piene (non solo di ricordi ….)», scrive Alfonso scatenando i commenti sul social.

I rumors

Tanti hanno pensato che le parole siano riferite alla scelta del conduttore di Giulia come opinionista, un ruolo che già molti vedono nelle sue corde.

