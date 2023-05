Pamela Prati ha un nuovo amore? La storia su Instagram scatena i gossip e le battute: «È vero?»

di Redazione Web

Pamela Prati ha un nuovo fidanzato? A scatenare i gossip è stata una foto postata nelle storie di Instagram della soubrette in cui si vede la sua mano, stringere quella di un altro uomo, sopra al tavolino di un ristorante. Nella didascalia Pamela scrive: «Tu sai», con un cuoricino.

Barbara D'Urso rimprovera un ospite "troppo agitato": «Non mi faccio prendere in giro». Cos'è successo

Marco Predolin attacca l'Isola dei Famosi: «La mia famiglia in apprensione per colpa vostra». La risposta piccata di Ilary Blasi

Dopo il caso Mark Caltagirone, Pamela ha ammesso di essersi ritrovata in una situazione di grande disagio. La Prati ha sostenuto di essere stata truffata, di essersi sentita ingannata e con molta fatica sarebbe riuscita a voltare pagina fino ad approdare al Grande Fratello Vip dove è stata una delle protagoniste rilanciandosi anche da un punto di vista lavorativo. Non solo lavoro però per Pamela che sembrava stesse avvicinandosi molto a Marco Bellavia, una storia però non finita bene.

Nuovo amore

«Marco? Ha preso la via! Mi ha chiesto scusa, io ho accettato le sue scuse però basta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA