Pamela Prati, il mistero del collo sempre coperto al Gf Vip: «Ecco perché lo faccio»

Una delle protagoniste del Gf Vip è stata Pamela Prati, sia per la sua, ormai nota, storia con Mark Caltagirone, sia per i suoi look eleganti e sofisticati. In particolare, un dettaglio che in molti hanno notato sono state i numerosi foulard o le collane indossate per coprire il collo. Tra le più note, quella argento con la scritta ‘diva’ e quella color oro rigida che ha sfoggiato in diverse puntate. Ma perchè indossa queste collane? Alcuni sostengono che Pamela Prati voglia nascondere la sua età coprendo il collo, essendo l'unica parte del corpo, come le mani, che non può essere ritoccata con la chirurgia estetica.

La verità

Fuori da lifting e botulino, insomma, mani e collo non possono combattere i segni del tempo. Sarà per questo che Pamela Prati ha deciso di coprirsi? Infatti, la soubrette ha indossato una pashmina al collo anche mentre prendeva il sole in giardino, in bikini. Ma a rompere il silenzio sulla questione è la stessa Prati che scrive: «Se copro il collo perché nascondo qualcosa? Qualcuno sospetta di sì ed è un’insinuazione aberrante. Penso semplicemente che sia chic portare foulard, collari e collane, perché valorizzano il collo, una parte del mio corpo di cui vado fiera. Non devo celare nulla, al contrario di tanta gente che farebbe meglio a nascondere la propria cattiveria. Non ho più 20 anni ma non sono una mummia. Fatevene una ragione».

Il look

Per Pamela Prati, dunque, si tratterebbe di una scelta legata ai suoi look, sempre originali e fuori dagli schemi. Una cosa è certa: mantiene un fisico statuario anche alla sua età. In amore, invece, è più sfortunata. Non si è mai sposata e non ha avuto figli. Ha però collezionato diverse relazioni, come quelle con Max Bertolani e Luigi Oliva. Di recente c’è stato un flirt, nato proprio al Gf Vip, con il conduttore e mental coach Marco Bellavia, ma la liaison non è decollata. Oggi Pamela Prati è single, ha ammesso di avere molti corteggiatori ma che nessuno di loro è ancora riuscito a farle battere il cuore come si deve.

