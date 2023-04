Ilary Blasi, il calzino color carne fa indignare Alvin: «Portalo in Honduras»

di Redazione web

Amicizia a prova di... calzino n vista dell'Isola dei Famosi. Se qualcuno ha ancora dubbi sull'amicizia tra Ilary Blasi e Alvin dovrà ricredersi. Dopo la smentita ufficiale di qualche tempo fa da parte di Alvin, ora i due pubblicano delle stories in cui ridono e scherzano, con una ciliegina finale per tutti gli haters. Mentre sono in camerino, Ilary scherza e chiede ad Alvin di aiutarla a toglierle la scarpa e, lui, ridendo, lo fa ma sotto la scarpa c'è una "sorpresa" poco gradita: un calzino.

Cosa vede Alvin

«No dai! Ilary» dice Alvin, stizzito dal vedere il calzino color carne sotto lo stivaletto. In una risata generale, Ilary replica con una battuta: «Dai portala in Honduras, ti porta fortuna». Ma tutto si risolve con un selfie sorridente pubblicato nella story successiva, dove Ilary scrive: «Friends since 2002». Entrambi sorridono, la conduttrice dell'Isola fa il simbolo della vittoria: manca poco all'inizio del programma. Alvin è stato confermato come inviato della nuova edizione e l'ex signora Totti nuovamente al timone: cosa succederà quest'anno?

