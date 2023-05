Cecilia Rodriguez al Festival di Cannes, e i fan la prendono in giro: «Scusa ma tu che film hai fatto?»

di Redazione Web

Presenza inadeguata? Gli hater di Cecilia Rodriguez hanno le idee chiare e il loro pensiero non cede ai filtri Instagram. Arrivata a Cannes per il celebre festival del cinema, la sorella di Belen Rodriguez non ha esitato a pubblicare un post in cui mostra ai fan alcuni scatti dei primi outfit. Ma, si sa, in questi casi le malelingue non tacciono ed ecco spuntare sotto il post commenti al veleno: «Scusa ma che film hai fatto per essere a Cannes?» si legge.

Sophie Codegoni, Alessandro Basciano si tatua il nome della figlia. Ma i fan se la ridono: «È scritto male...»

Isola, Marco Mazzoli ha dei dubbi su Fabio Ricci: «Mi sembra strano il suo atteggiamento nei miei confronti»

Le critiche

«Ma chi credi di essere» si legge ancora, e poi: «Se hai andata a Cannes in mutande».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA