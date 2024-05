Amici, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e lo “spoiler” sui finalisti: «Meritano loro»

di Cristina Siciliano

La Finale di Amici è alle porte e, sebbene sia pressoché impossibile sapere in anticipo chi vincerà il talent condotto da Maria De Filippi, i due coach, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, sono stati chiamati dalla produzione a rivelare chi, secondo la loro opinione, degli allievi in gara, merita la finale di arrivare in finale. Entrambi i professori hanno espresso le loro preferenze senza girarci troppo intorno. Ma andiamo a vedere cosa hanno detto nel dettaglio.

Il pensiero di Anna Pettinelli

«Credo che la finale se la meritano Dustin e Marisol - ha sottolineato Anna Pettinelli -. La maestra Celentano ha sempre allievi molto forte. Chapeau a Marisol e per come è cresciuta. Dustin è molto bello, atletico ma non è espressivo come Marisol ma sicuramente merita la finale. Si merita la finale Petit perché è sempre stato credibile, empatico, carino e volenteroso e poi è rimasto umile e bravo anche per il percorso in casetta.

La coach di canto ha aggiunto: «Non si meritano la finale Mida per i limiti che ho sempre visto dall'inizio. Lui è sempre uguale e in questi nove mesi non ho mai avuto quello scatto da farmi dire "bravo Mida". Holden ha fatto il serale? Non l'ho visto. Lui ha fatto un bel pomeridiano ma poi lo metti sul palco al serale e nessuna emozione. Troppo introverso non ha preso questa possibilità per crescere».

Le parole di Raimondo Todaro

«Marisol e Dustin sono fortissimi ed è giusto che il vincitore della categoria si decida in finale - ha spiegato Raimondo Todaro -. Di Marisol penso sia una forza della natura. Ho visto poche ballerine con quel potenziale e trovo sia migliorata tanto. Dustin l'ho sempre messo primo. Dei cantanti meritano la finale Petit: un bravor agazzo, solare e canta bene. Metterei anche Mida. Non merita la finale Sarah, la trovo un passo indietro a tutti e Holden, anche se mi piace tanto. Purtroppo tra tutti è quello che ha mollato».

