Amici, la dedica di Gaia dopo l’eliminazione di Martina: «Ho conosciuto una vera amica, spero di non perderti mai. Ti sarò accanto»

di Cristina Siciliano

Martina è stata una delle allieve più apprezzate di Amici soprattutto per il suo talento e la sua bella voce. Nel corso della puntata di sabato 4 maggio la cantante è finita al ballottaggio finale con Mida. Dopo che i due allievi sono entrati in casetta, Maria De Filippi si è collegata in audio per comunicare l'esito della votazione dei giudici. A dover lasciare la scuola è stata Martina. A distanza di qualche ora dalla fine della puntata del Serale, la sua amica di avventura e di stanza, Gaia De Martino ha scelto di scrivere un messaggio nelle sue Instagram stories per Martina.

La dedica di Gaia De Martino

Gaia De Martino e Martina hanno sempre avuto uno splendido rapporto all'interno della casa fatto di confidenze e abbracci reciproci. «Martina è un'amica - ha scritto Gaia De Martino nelle sue Instagram stories -.

La ballerina ha concluso: «Ti sarò accanto».

Anche Anna Pettinelli ha scritto un messaggio per salutare Martina. La coach di canto ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories ed ha scritto: «Vola in alto Martina. Sei fantastica»

Gaia e Mida

La relazione tra Gaia e Mida è nata come semplice amicizia nella scuola di Amici e poi si è trasformata in qualcosa di più. I due avevano festeggiato insieme il compleanno ed i successi discografici ma dall'inizio del Serale di Amici, qualcosa si è incrinato. Oggi entrambi hanno scelto di mettere un punto alla loro love story.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Maggio 2024, 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA