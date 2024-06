Natisone, il mistero del corpo di Cristian: perché non si trova? Le ricerche nel fiume

di Mario Landi

Tragedia del Natisone, continuano senza sosta ma ancora senza successo le ricerche di Cristian, il terzo ragazzo scomparso nella piena del fiume in Friuli Venezia Giulia. «Sono deluso oggi ci credevo, come ieri, di vedere Cristian, dobbiamo continuare... oggi si sono scambiati il posto, 60 volontari e 58 pompieri (tecnici/sub/fluviali/droni/elicottero ecc...) più i droni con i piloti del comando polizia municipale di Udine. Siete favolosi, ora ci siamo dati appuntamento a domani, chi a preparare la logistica chi a fare le ricerche ognuno al suo posto, domani all'alba si riparte. Oggi Bianca e Patrizia sono arrivate a Udine in attesa di ripartire per la Romania, ci prepariamo anche noi per il saluto non sarete sole. A domani». Lo scrive in un post sui suoi profili social il sindaco di Premariacco (Udine), Michele De Sabata, al termine del quarto giorno di ricerche del ragazzo travolto, assieme a due amiche, dalla piena del Natisone.

I corpi delle due ragazze sono stati trovati ieri.

La camera ardente delle due ragazze morte

Domani mattina sarà aperta la camera ardente di Patrizia Cormos, di 20 anni, e Bianca Doros, di 23 anni, morte travolte dalla piena improvvisa del fiume Natisone, ospitata nella Casa funeraria di via Calvario a Udine. L'ultimo saluto alle due amiche lo si potrà portare anche mercoledì, fino alle 16, quando è prevista la preghiera con il rito ortodosso. Al termine, le salme partiranno alla volta della Romania dove verrà celebrato il rito funebre e si procederà all'inumazione.

