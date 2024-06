Giada Zanola, la confessione (poi ritrattata) di Andrea Favero: «L'ho presa per le ginocchia e l'ho gettata dal ponte»

di Redazione web

Quello di Giada Zanola è l'ennesimo femminicidio di quest'anno, e l'ennesimo in Veneto, sconvolto già per i casi degli ultimi mesi, tra cui quello di Giulia Cecchettin. Oggi emerge che Andrea Favero, nella sua confessione agli uomini della Polizia Stradale e della Squadra Mobile di Padova, ha spiegato la dinamica dell'omicidio della compagna e madre di suo figlio: «L'ho afferrata per le ginocchia e l'ho sollevata oltre la ringhiera», avrebbe detto agli inquirenti, spiega il Corriere del Veneto.

La confessione ritrattata

Una confessione, quella di Favero, poi ritrattata davanti al pm Giorgio Falcone: l'uomo ha parlato poi di un vuoto di memoria su quanto accaduto in quel momento, in piena notte (erano le 3.30 circa) sul cavalcavia dell'autostrada A4.

Il silenzio davanti a pm e gip

Nei successivi interrogatori Favero si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha cambiato avvocato, revocando il mandato al legale d'ufficio. Secondo l'ammissione fatta da Andrea Favero davanti ai poliziotti, dopo la lite, l'ennesima - in cui Giada lo avrebbe minacciato di non fargli vedere più loro figlio - l'uomo avrebbe afferrato la compagna per le ginocchia mentre erano entrambi sul gradino del parapetto, alto 80 centimetri, per poi gettarla nel vuoto oltre la ringhiera, alta un metro. La donna è precipitata da un'altezza di 15 metri, e dopo la caduta è stata travolta da un camion in corsa. Nessuna informazione invece da Favero sulle condizioni in quel momento di Giada: non è chiaro se fosse cosciente o priva di sensi o magari drogata.

