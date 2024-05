Amici, Luca Jurman stronca Holden: «Deve essere eliminato dal serale»

di Cristina Siciliano

Luca Jurman, ex professore di Amici, dopo l'ultima puntata del serale ha espresso la sua opinione (con tono polemico e critico) su Holden, l'allievo di Rudy Zerbi. Il motivo? Il cantante durante l'ultima puntata ha ammesso di non essere riuscito a preparare il guanto di sfida proposto da Lorella Cuccarini. Di conseguenza, l'atteggiamento di Holden non è piaciuto a molti, tra questi anche a Luca Jurman che, senza troppi peli sulla lingua, ha criticato duramente l'allievo di Amici e ha utilizzato parole che non sono passate di certo inosservate al pubblico.

La critica di Luca Jurman

Durante la puntata, non avendo preparato il guanto di sfida, il punto è stato affidato automaticamente a Mida, con tanto di dispiacere di Lorella Cuccarini che non avrebbe mai voluto ottenere la vittoria in questo modo.

L'ex professore di Amici ha aggiunto: «Potevate dire che non eravate riusciti a preparare il guanto e accettavate la sconfitta a tavolino. Ma questa è una grandissima figura. Nessuno dice niente, tutti a giustificarlo. Ve l’ho detto all’inizio che era ‘San Holden’ o no?».

