Gaia De Martino: «Amici mi ha cambiata, mi sento più libera e curo la mia persona»

di Cristina Siciliano

«La danza inizia dove finiscono le parole», diceva il regista Tairov. E lo sa bene Gaia De Martino, ex allieva di Amici, che si è cimentata in passi e coreografie cercando di far emergere il suo carattere. Grazie alla sua tecnica, alla passione, all'impegno e al sacrificio, Gaia è riuscita a godersi ogni momento nella casa di Amici e ne è uscita vittoriosa (soprattutto perché è riuscita ad ottenere una crescita personale), nonostante sia stata eliminata dal talent qualche settimana fa.

Il percorso di Gaia De Martino

«È stato un percorso vero, tosto emotivamente ma con tante soddisfazioni personali - ha scritto Gaia De Martino nelle sue Instagram stories -. È stato un percorso di tante prime cose che non posso dimenticare. Sono un'altra persona. Amici mi ha cambiato in molte cose anche nel modo di vestire. Mi vesto come voglio realmente e curo di più la mia persona. Cerco di guardarmi allo specchio e piacermi e mi sento più libera di essere quello che voglio senza troppe paranoie.

La ballerina infine ha fatto i nomi di coloro che nella scuola di Amici l'hanno aiutata a superare le sue insicurezza. «Mi hanno aiutato a superare le mie insicurezze ad Amici: Giulia, Nicholas, Mida, Elena, Martina, Lil Jolie, Marisol, Chiara, Kumo, Simone ed Elia».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA