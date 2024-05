Lucia Ferrari svela chi vorrebbe che vincesse Amici. Poi parla di Ayle: «Siamo molto diversi»

di Cristina Siciliano

Quando il gioco si fa duro, gli allievi del talent condotto da Maria De Filippi iniziano a combattere: la finalissima di sabato 18 maggio è dietro l'angolo e, la tensione tra i concorrenti di Amici aumenta decisamente giorno dopo giorno. Sei per ora sono gli allievi ancora in gara: Dustin, Holden, Marisol e Petit della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e, Mida e Sarah della squadra di Lorella Cuccarini. A distanza di qualche settimana dalla sua eliminazione, la ballerina ed ex allieva Lucia Ferrari ha parlato del suo rapporto con Ayle (attuale fidanzato) e soprattutto, ha svelato chi secondo lei vincerà il talent.



L'ipotesi di Lucia Ferrari

«Chi deve vincere Amici? Cambio risposta ogni giorno - ha sottolineato Lucia a SuperGuidaTv -.

Il rapporto con Ayle

«Ayle è stata una boccata d'aria fresca per me - ha spiegato Lucia a SuperGuidaTv -. Mi trasmetteva sempre molta leggerezza con le sue battute e mi aiutava a staccare la spina nelle giornate più stressanti. Per me è stato un grande punto di riferimento nella scuola. Ci siamo aiutati a vicenda perché ci capivamo. Noi siamo tanto diversi ma sotto tanti aspetti siamo simili. Avere una persona che crede in te è bello. Ci tengo tanto a lui».

Domenica 5 Maggio 2024

