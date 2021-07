Temptation Island, l'indiscrezione choc: «Una coppia ha violato il regolamento e "si è incontrata". Squalificati»

di E.C.

Tempation Island , l'indiscrezione choc: «Una coppia ha violato il regolamento e "si è incontrata". Squalificati». A pochi giorni dalla rottura tra Tommaso e Valentina - prima coppia naufragata della stagione - spuntano nuovi spoiler riguardanti altri due concorrenti. Il fidanzato avrebbe infranto le regole, cercando di raggiungere il villaggio delle ragazze. Ma andiamo con ordine.

Lo spoiler che circola in queste ore sul web riguarda la coppia formata da Claudia e Ste. Lui è un impiegato tecnico nel sistema portuale di Ancona. Convivono da quattro anni a Falconara Marittima. Il 30 settembre 2018, la proposta di matrimonio allo stadio del Conero di Ancona. Le nozze sono fissate per 7 agosto 2021. Partecipano a Temptation, perché a un mese dal sì Claudia dice di essere piena di dubbi: «Lui non è più presente come prima, mi tratta come la figlia».

Secondo le indiscrezioni, nella prossima puntata Ste vedrebbe delle immagini della fidanzata che lo farebbero scoppiare in lacrime. Da lì, il tentativo di raggiungere il villaggio delle fidanzate. Si tratta di rumor, ma se fossero confermati e i due si fossero visti davvero, la squalifica sarebbe certa. Lunedì 12 luglio la terza puntata, staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 18:05

