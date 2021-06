Temptation Island, quando inizia il reality delle tentazioni: ecco la data. L'isola delle tentazioni scalda i motori ed è pronto a tornare in onda su Canale 5. L'attesa per i numerosi fan è finita e con un post social la produzione ha ufficializzato la data d’inizio del docu-reality per coppie condotto da Filippo Bisciglia.

Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island (Instagram)

Temptation Island: ufficializzata la data d'inizio

La nuova edizione di Tempation Island è pronta a tornare sugli schermi di Canale 5. La produzione ha ufficializzato con un post su Instagram la data d’inizio dell’avventura per coppie in crisi, che sarà mercoledì’ 30 giugno, naturalmente in prima serata: “L'attesa è finita - si legge sul social - e da mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5 inizia ufficialmente il viaggio nei sentimenti delle nostre coppie insieme a Filippo Bisciglia... Ci sarete, vero? #TemptationIsland”. La condivisione naturalmente ha ricevuto commenti entusiastici da parte dei numerosi fan del programma, da anni garanzia d’ascolti in tv e di interazioni sui social, che non vedono l’ora di gustare le liti e i falò di confronto delle nuove coppie in gioco.

Intanto sono già quattro su sei le coppie annunciate che prenderanno parte al programma: Claudia e Ste, Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso e Jessica con Alessandro, tutte con diverse motivazioni che li hanno spinti a prendere parte a Temptation Island.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Giugno 2021, 22:31

