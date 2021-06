Isola dei Famosi 2021, Valentina Persia e il “patto segreto” con Awed: «Mi sono sentita tradita»

Valentina Persia è stata una delle indubbie protagoniste dell’Isola dei Famosi 2021, dove ha conquistato, pur sperando nella vittoria, un ottimo secondo posto dopo Awed. Ed è proprio al vincitore dell’Isola dei Famosi 2021 che Valentina Persia ha qualcosa da dire: “Mi sono sentita tradita”.

Durante la sua avventura all’Isola dei Famosi 2021 Valentina Persia è stata inaspettatamente mandata al televoto da Awed contro Ignazio Moser: “Mi sono sentita tradita – ha spiegato in un’intervista a “Supeguidatv.it” - Ognuno fa il suo gioco, questo è un gioco fatto anche di strategie e in verità io ne capisco poco. Avevamo stretto un patto anche con Beppe Braida, che ovunque si potesse arrivare, avremmo voluto arrivarci insieme. Anche quando siamo stati divisi ci siamo cercati. Quando lui ha fatto il mio nome dando delle giustificazioni un po’ da stratega, ci sta anche, ma essendo una donna di altri tempi ci sono rimasta molto male. Ha preferito portare avanti un’amicizia che era nata da poco rispetto alla nostra. Io sono rimasta legata a quel patto che avevamo fatto, al quale ho dato una certa importanza, evidentemente per altri non era la stessa cosa”.

Durante il suo percorso all'Isola dei Famosi 2021 una grande avversaria di Valentina Persia è stata Vera Gemma, che in collegamento da studio l’ha anche accusata di essere poco solidale con le altre naufraghe: “Ci sono degli atteggiamenti e delle modalità di comportamento che vanno ben oltre la volgarità delle parole. Poi a questo punto non deve accusare solo me, ma anche tutti quelli che le hanno dato contro. Forse il punto non è questo, il problema è lei che non è riuscita a conquistare e farsi conquistare da tutti sull’Isola, mi sembra che le uscite e le entrate siano state numerose e io mi farei delle domande a riguardo…”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Giugno 2021, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA