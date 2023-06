Temptation Island, Filippo Bisciglia rivela i tentatori: spunta un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ecco chi è

di Redazione Web

Tempation Island scalda i motori. Il programma è pronto a tornare in onda lunedì 26 giugno in prima serata su Canale 5. Alla conduzione troviamo, ancora una volta, Filippo Bisciglia, che in una delle sue storie ha voluto ringraziare le tante persone dietro le quinte che hanno permesso di creare il programma e tra loro potrebbero esserci anche i tentatori e le tentatrici.

Se le sette coppie sono state tutte presentate ufficialmente, Bisciglia ha svelato anche i volto di qualche tentatore e tentatrice e tra le donne spunta un viso già conosciuto a un altro programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Nelle sue storie Instagram ha infatti messo un selfie di gruppo scrivendo: «Loro e tantissime altre persone sono la miglior benzina che un motore possa ricevere.

La nuova tentatrice?

Tra i volti spunta quello di Eugenia Rigotti che è stata corteggiatrice di Uomini e Donne per Massimiliano Mollicone. Di lei si era accorto anche Giacomo Czerny, l’altro tronista. Eugenia non è l’unica ex di Uomini e donne che poi è entrata nello staff di Maria De Filippi.

Proprio per Temptation island lavorano anche Laura Frenna, la non scelta di Andrea Damante, e Fabio Ferrara, l’ex corteggiatore conteso da Ludovica Valli e Rossella Intellicato. Non è chiaro però ancora il suo ruolo nel programma.

