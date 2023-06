Sophie Codegoni e Alessandro Basciano travolti dalle polemiche: «Vostra figlia è sfinita». Lui risponde: usate il cervello

di Redazione Web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono finiti nuovamente nel mirino degli hater per il loro ruolo di genitori. La coppia, recentemente, è stata duramente criticata per aver portato la piccola Celine Blu, di appena un mese, su una barca a Capri, esponendola in modo diretto ai raggi del sole a picco sul mare. Tanti hanno obiettato che sarebbe potuto essere addirittura pericoloso per la bimba, ma la coppia non ha replicato alle polemiche.

Bagno in famiglia

Nel frattempo stanno continuando la loro vacanza tra Napoli e le Isole. Nell'ultimo post Sophie, ha mostrato uno scatto di famiglia in cui si vedono tutti e tre che hanno probabilmente appena fatto la doccia, bimba compresa, avvolta in un asciugamano mentre dorme beatamente. Anche dietro questo scatto, apparentemente ingenuo, c'è chi ha visto qualcosa di strano e ha attaccato la coppia.

Le polemiche

«Ma forse la bambina vorrebbe dormire con il pigiama … nella sua culla, invece di essere spiattellata nuda mentre dorme?», ha commentato una follower, ma questa volta Basciano ha replicato: «Ah si giusto facciamola dormire senza lavarla.

