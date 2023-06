Sophie Codegoni, la vacanza in barca con la piccola Celine Blue (un mese di vita) scatena la polemica: «Egoisti e incoscienti»

di Redazione Web

Sophie Codegoni e il compagno Alessandro Basciano, diventati da poco genitori della piccola Celine Blue, si sono concessi la prima vacanza di famiglia al mare. La coppia ha scelto come destinazione delle vacanze Capri, portando ovviamente la bambina con sé, anche in barca. Proprio questo dettaglio ha però infiammato il web che ha duramete criticato mamma e papà, accusandoli di essere pessimi genitori.

Le accuse

Sono stati tantissimi i commenti sotto il post della Codegoni di persone che attaccano lei e il compagno Alessandro Basciano, accusandoli di essere egoisti, e di aver esposto per troppe ore al sole la bambina. Tante persone hanno precisato come sia dannoso per una bimba di poche settimane stare in barca, sotto il sole, al vento, per così tanto tempo. «Come si fa a portare una bimba così piccola solo per i capricci dei genitori», ha scritto uno degli utenti, poi un altro ha aggiunto: «Ma possibile che non si sappia che un neonato non dev'essere assolutamente portato in barca, in mezzo al mare, sotto il sole cocente?! Se non lo sanno i genitori (come è evidente, purtroppo!), nessuno a loro vicino con un può di maturità e buon senso, glielo ha sconsigliato? Io sono basita e dispiaciuta per la bambina».

Non sono mancate anche pesanti accuse: «Siete solo due incoscienti!!!!!!! Ma come si può portare una bimba così piccola in quella maniera in barca sotto il sole! Penosi! Disdicevoli!».

